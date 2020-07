Bronstige reebokken en knaaggrage woelratten vernielen hennepplantage in bos

Woelratten en reebokken hebben de wietplantage vernield. Foto: Erik de Jongee vergroot

Drugscriminelen die in een natuurgebied ten zuiden van Bergen op Zoom een hennepplantage waren begonnen, hebben te kampen met tegenslag. Bronstige reebokken en knaaggrage woelratten vernielden de plantjes.

Malini Witlox Geschreven door

Boswachter Erik de Jonge kan er wel om lachen. Samen met de politie strijdt de boswachter al jaren tegen illegale wietkweek in de Brabantse bossen. Een paar weken geleden had de boswachter de hennepplantjes al ontdekt, maar hij dacht nog na over een goede aanpak.

"Ik kwam er vanochtend langs en de hele hennepplantage was op biologische wijze ontmanteld. Tientallen planten zijn aangevreten door bronstige reebokken," vertelt hij.

Trippen

Willen de reebokken even lekker trippen? " Ze weten waarschijnlijk niet dat het drugs zijn. Maar het is bronsttijd en dan zoeken ze takjes om tegenaan te schuren om te laten zien wat hun territorium is. Heel veel planten waren kaalgeschuurd en aan stukken getrokken. De resterende planten zijn omgetrokken en opgeknaagd door woelratten."

In de bladeren van die takken zit THC, de werkzame stof in wiet. Mogelijk hebben de woelratten hier wel last van gehad.

Effect op dieren

"Alleen de stoppeltjes stonden er nog en wat bladpuntjes. Ik weet niet wat voor effect THC op de ratten heeft. Ze wonen onder de grond, dus we kunnen ze niet zien. Maar het doet ongetwijfeld wel iets met ze," zegt de boswachter lachend.

De drugstelers zullen minder kunnen lachen. "Ach, dit is toch geniaal. De natuur pikt al die illegale wietteelt niet langer", zegt De Jonge die hoopt dat de actie van de dieren potentiële drugstelers afschrikt.

Wachten op privacy instellingen...