Het is stil in het dierenpension want veel baasjes gaan niet op vakantie

Normaal is het nu topdrukte bij de dierenpensions. Terwijl 'het baasje' ergens in een ver en warm land aan het strand ligt, zijn de huisdieren vaak in goede handen in zo'n dierenhotel of -pension. Maar door corona is ook dat dit jaar helemaal anders. Ook op Dierenvakantieboerderij De Lofert in Berlicum is het nu aanmerkelijk rustiger.

Eigenaar Harvy Schouten is al jarenlang gewend aan werkweken van minimaal 70 uur tijdens de zomervakantie. Maar deze keer heeft hij het aanmerkelijk minder druk. "Andere jaren hadden we hier tijdens de topdrukte zo'n 60 tot 80 honden, 30 katten en daarnaast nog wat konijnen, cavia's en papegaaien. Nu is dat minder dan de helft."

"Alles heeft natuurlijk toch te maken met corona. Daarom gaan veel mensen niet of anders op vakantie. Ze nemen nu makkelijker hun huisdier mee en gaan ook minder lang weg. Ook zijn er meer thuisblijvers die voor de dieren kunnen zorgen. Dat merken wij hier nu echt wel." Daardoor gaan de zaken nu slecht bij bijna alle dierenpensions.

"Slapeloze nachten heb ik er nog niet van, maar ik maak me natuurlijk wel zorgen."

"In juli en augustus hebben we normaal gesproken zo'n veertig procent van onze jaaromzet. Dat is nu dus aanmerkelijk minder. Maar het is niet anders. Wij zijn niet de enige branche die het lastig heeft door de coronacrisis." Harvy is nog niet bang dat hij zijn dierenvakantieboerderij niet overeind kan houden, maar hij maakt zich wel zorgen over de toekomst.

"Tot op heden kunnen we wel op onze reserves teren. Maar het is wel heel vervelend en het moet niet te lang duren, want we hebben toch ook ons personeel en de vaste lasten en kosten. Slapeloze nachten heb ik er nog niet van, maar ik maak me natuurlijk wel zorgen. Want niemand weet hoe lang het nog gaat duren."

"Veel mensen hebben in deze lockdownperiode een pup of een kitten aangeschaft."

Onder het motto 'ieder nadeel heeft ook een voordeel' ziet Schouten overigens ook een positieve ontwikkeling tijdens deze coronacrisis. "Wij merkten dat veel mensen in de lockdownperiode een pup of een kitten hebben aangeschaft. Dus hopen we die in de toekomst, als alles weer een beetje normaal is, ook hier als klant te kunnen ontvangen."

Harvy ziet gelukkig wat licht aan het einde van de tunnel:

