PSV-doelman Lars Unnerstall blaakt van vertrouwen: 'Ik was nummer één en dat wil ik weer zijn'

PSV-doelman Lars Unnerstall (foto: OrangePictures). vergroot

Lars Unnerstall veroverde afgelopen seizoen een plek onder de lat bij PSV. En hoewel PSV een nieuwe trainer heeft en iedereen weer op nul begint, maakt de 1,98 meter lange goalie zich geen zorgen. “Hoe ik mijn kansen inschat voor komend seizoen? Goed.”

Job Willemse Geschreven door

Unnerstall blaakt van het zelfvertrouwen en dat is niet eens zo gek. In december van vorig jaar, tijdens de uitwedstrijd tegen Willem II, kreeg de Duitser de kans onder de lat en die greep hij met beide handen aan. Unnerstall stond zijn mannetje en was goed in vorm totdat het coronavirus roet in het eten gooide en de eredivisie werd stopgezet.

Landgenoot

Nu is Unnerstall met PSV weer begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Met Roger Schmidt als nieuwe hoofdtrainer heeft de doelman er een landgenoot én een oude bekende bij. “Ik ken de trainer nog uit de tijd dat hij coach was bij Preussen Münster”, zegt Unnerstall. “Ik was toen zeventie en heb toen al eens met hem gewerkt, doordat ik af en toe al mee mocht trainen.”

Unnerstall over het veranderlijke uiterlijk van Roger Schmidt en over zijn kansen onder de lat:

Schmidt leidde afgelopen maandag zijn eerste training als PSV-trainer. Unnerstall heeft de 53-jarige oefenmeester de afgelopen jaren gevolgd. “Ik denk dat het een goede trainer is. Hij heeft het goed gedaan bij Bayer Leverkusen en Red Bull Salzburg. Hij laat zijn ploegen altijd op een aanvallende manier voetballen, met veel druk. Ik denk dat we dat deze week al gaan merken tijdens de trainingen en dan zien we wel wat precies zijn plannen zijn.”

Duitse trainers staan bekend om hun zware trainingen, maar daar is Unnerstall niet bang voor. “Ik heb al eens met Felix Magath gewerkt in mijn tijd bij Schalke 04. Als je hem als trainer hebt gehad, dan heb je echt het ergste gehad en daarom ben ik dus niet zo bang voor de trainingen van Roger Schmidt”, zegt Unnerstall lachend.

Nummer één

Tot op heden speelde Unnerstall achttien wedstrijden voor PSV. Dat aantal moet volgens de 30-jarige keeper zelf komend seizoen flink stijgen. “Hoe ik mijn kansen inschat voor komend seizoen? Goed”, zegt hij vol zelfvertrouwen. “Ik was vorig jaar nummer één en dat wil ik komend seizoen ook weer zijn.”

Maar daarvoor zal Unnerstall wel de concurrentiestrijd met onder meer Jeroen Zoet in zijn voordeel moeten beslissen. Al zijn er geruchten dat Zoet PSV wel eens zou kunnen gaan verlaten tijdens deze transferperiode. “Maar dat maakt voor mij niet echt uit”, is Unnerstall duidelijk. “Op dit moment hebben we vier goede keepers, maar ik wil gewoon nummer één zijn. En daar ga ik hard voor werken.”