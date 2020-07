Geplande bomenkap Leende zorgt voor onrust: 'Dit is toch ongelooflijk?'

Buurtbewoners zetten hun handtekening tegen de bomenkap (foto: Lola Zopfi). vergroot

Verontwaardiging en ongeloof bij de bewoners rond het Meentplein in Leende. De gemeente heeft het plan om daar 49 bomen te kappen omdat er plaats gemaakt moet worden voor een nieuw centrumplan. Zo staat de bouw van nieuwe woningen, parkeerplekken en een nieuwe speelplaats gepland. In de gemeentelijke bomenvisie staat echter dat bouwplannen altijd rekening moeten houden met groen, maar volgens de bewoners doen ze juist het omgekeerde als de kap doorgaat.

Op het Meentplein in Leende staat dinsdagavond een groepje bewoners in het midden van het grasveld te wachten. Er is een tafeltje geplaatst met een formulier waar een handtekening tégen de bomenkap gezet kan worden. Buurtbewoner Ad van Vugt staat al klaar. Hij heeft onder andere het initiatief genomen om handtekeningen in te zamelen, maar wel op een ludieke manier.

"In plaats van handtekeningen op papier, heb ik heel bewust met een figuurzaag houten, kale boompjes uitgesneden. Dat brengt hopelijk de boodschap over. Op het hout hebben mensen hun handtekening gezet. Als we de handtekeningen dan naar de gemeente brengen woensdagmiddag, dan kunnen ze die moeilijk wegstoppen in een la met dat hout”, grinnikt van Vugt.

Bordjes zijn op de bomen gehangen die gekapt zouden worden (foto: Lola Zopfi). vergroot

'Helemaal niet nodig'

De gemeente heeft inmiddels contact met een aantal bewoners over de plannen. Ook is het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), ingeschakeld door de bewoners. Zij wilde graag advies krijgen over de situatie. Coördinator van Heeze-Leende, Henk Groenemans, heeft een bezwaar ingediend. "Ik vond de aankondiging met de omgevingsvergunning van de gemeente al erg vaag, daar stond alleen maar het woordje ‘kap’ bij. Dat is super onduidelijk want het gaat dus om zo’n vijftig bomen. We hebben toen het plan van de gemeente bekeken en samen overleg gehad. Aan de hand van de tekening zag ik dat het helemaal niet nodig is om al die bomen om te kappen. Daarom hebben wij een bezwaar ingediend.”

Ook van Vught had al snel contact met de gemeente. "Ik woon eigenlijk middenin het plan. Daardoor kreeg ik al snel in de gaten dat de gemeente alle bomen wilde kappen. Ik heb toen een brief gestuurd met bezwaar. Ook vroeg ik om de bouwplannen. De gemeente heeft mij toen een tekening toegestuurd die ik heb uitvergroot. Daarop is namelijk heel goed te zien dat de gemeente vier grote Beukenbomen wilt kappen om plaats te maken voor maar twee parkeerplekken, dat is toch ongelooflijk?”

Kijk in de video hoe buurtbewoner Roel Winters uitleg geeft over de bomen:

Jeugdherinneringen

De meeste bewoners die op de bijeenkomst zijn afgekomen wonen al heel lang in Leende. De bomen rondom het veldje hebben dan ook veel emotionele waarde. Zo ook voor Yvonne Versteijnen. "Ik woon al heel mijn hele leven in Leende. Dus ik kan me ook nog goed herinneren hoe het er hier vroeger uit zag. Ik wandel graag met de hond hier langs het Meentplein en de bomen zijn echt heel erg mooi. Ze hebben de bouw van het gemeentehuis overleefd en ook de bouw van gemeenschapshuis De Meent. Daarom hoop ik echt dat ze dit keer ook blijven staan. Toen ik hoorde dat de gemeente nu 49 bomen wil kappen dacht ik echt: waar zijn we mee bezig?”

Ook buurtbewoner Roel Winters heeft veel herinneringen en maakt zich zorgen over de bouwplannen. “Ik heb nog als klein manneke op de kleuterschool gezeten hier in Leende. En elk jaar zag ik de bomen langzaam verdwijnen. Ik vind echt dat de gemeente meer aandacht moet hebben voor een groene dorpskern. Ik denk dat ze nu veel te makkelijk hebben gedacht over de bouwplannen. Deze bomen zijn wel vijftig tot tachtig jaar oud. Die moeten kostte wat het kost blijven staan.”

De bewoners gaan woensdagmiddag om half drie de handtekeningen inleveren bij de gemeente.

Handtekeningen worden op houten bordjes verzameld (foto: Lola Zopfi). vergroot