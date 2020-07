Bejaarde vrouw wordt wakker van overvallers in haar slaapkamer

De vrouw schrok wakker van twee overvallers (archieffoto). vergroot

Een bejaarde vrouw is maandagnacht rond half twee wakker geschrokken van twee overvallers in haar seniorenwoning aan de Ussenstraat in Oss. De daders hebben haar bedreigd en kostbare en dierbare bezittingen meegenomen.

Maaike Cnossen Geschreven door

De vrouw ontdekte de mannen toen zij wakker werd van een felle zaklamp die in haar ogen scheen. De vrouw stond doodsangsten uit en bleef zo stil mogelijk in haar bed liggen. De daders haalden ondertussen haar huis flink overhoop.

De gehele woonkamer en slaapkamer zijn doorzocht door het tweetal. Toen de politie kwam, stonden er lades van kasten open en er lagen spullen her en der verspreid in de woon- en slaapkamer.

Zelf alarm geslagen

De bewoonster sloeg zelf alarm toen de overvallers weg waren. Ze was erg emotioneel toen de agenten de schade kwamen opnemen. De politie is op zoek naar de daders en hoopt dat mensen die iets gezien of gehoord hebben zich melden.

De mannen waren redelijk groot en hadden een normaal postuur. Ze waren geheel in het zwart gekleed en droegen beiden een bivakmuts en handschoenen. Ook droegen ze mogelijk een pet of hoodie over de muts. De twee spraken accentloos Nederlands.