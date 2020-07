Wachten op privacy instellingen... De omgeving is afgezet. (Foto: Perry Roovers / SQ Vision Mediaprodukties) De man werd iets later aangehouden. (Foto: Perry Roovers / SQ Vision Mediaprodukties) De man wordt ingerekend. (Foto: Perry Roovers / SQ Vision Mediaprodukties) Volgende Vorige vergroot 1/4 Man in rug gestoken bij Kasteelplein in Breda, verdachte (29) snel aangehouden

In Breda is dinsdagavond rond kwart voor acht een man in zijn rug gestoken. Dat gebeurde bij het Kasteelplein, direct naast Park Valkenberg in het centrum van de stad. Iets later werd een 29-jarige verdachte aangehouden in een woning aan de Middellaan.

Malini Witlox Geschreven door

De traumahelikoper werd opgeroepen. Het slachtoffer was aanspreekbaar en werd uiteindelijk in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

'Dader herkend'

De politie zocht in het centrum met hulp van medewerkers van cameratoezicht naar de dader. Getuigen van de steekpartij zouden de dader ook hebben herkend en weten waar hij woont. Dat adres werd doorgegeven aan agenten.

Al snel werd de dader gepakt. Onduidelijk is of de man en het slachtoffer ruzie hadden. Het Kasteelplein werd afgesloten voor onderzoek, net als een deel van het park.

Wachten op privacy instellingen...

De politie doet onderzoek. (Foto: Perry Roovers / SQ Vision Mediaprodukties) vergroot