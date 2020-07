Dode man gevonden in huis in Eindhoven, bewoonster gearresteerd

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties

In Eindhoven is dinsdagavond een vrouw gearresteerd. Ze is mogelijk betrokken bij de dood van een man die die avond in een huis aan de Sparrenstraat in diezelfde stad werd gevonden.

Malini Witlox Geschreven door

De gearresteerde vrouw woont in het huis, volgens de politie. Onduidelijk is hoe de man omkwam. Forensisch rechercheurs doen onderzoek.