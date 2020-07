Van Gerwen roemloos ten onder in eerste grote toernooi na coronapauze: 'Dit was een wanvertoning'

'Geen excuus, het was gewoon niet goed genoeg.' Zo reageerde darter Michael van Gerwen nadat hij dinsdagavond laat roemloos werd uitgeschakeld (11-4) op het eerste grote televisietoernooi na de gedwongen coronapauze voor de darters. Van Gerwen, als eerste geplaatst, verloor in de tweede ronde van de World Matchplay van de Australiër Simon Whitlock.

Het toernooi in het Engelse Milton Keynes wordt zonder publiek gespeeld. Van Gerwen begon slecht aan het duel en kon na een achterstand van 5-0 de nummer 16 van de wereldranglijst niet meer bedreigen. De darter uit Vlijmen eindigde zijn ontnuchterende partij met een gemiddelde van 90.80, tegen 98.11 voor Whitlock. Van Gerwen miste 20 van de 24 kansen op een dubbel die hij kreeg.

"Dit was een wanvertoning", verzuchtte hij dan ook na afloop op RTL7. "Ik begon veel te slap aan de wedstrijd. Toch kreeg ik nog voldoende kansen om terug te komen, maar die benutte ik niet. Nee, dit mag niet gebeuren. Het liep totaal niet. Ik moet dit mezelf aanrekenen. Whitlock gooide leuk en kreeg natuurlijk door het scoreverloop steeds meer vertrouwen. Je kunt wel zeggen dat dit de laatste jaren mijn toernooi niet is."

Winst in 2015 en 2016 Van Gerwen veroverde de World Matchplay-titel in 2015 en 2016, maar kwam nu voor het derde jaar op rij niet voorbij de tweede ronde. Voor de eindwinnaar van het toernooi ligt zondag een cheque van circa 165.000 euro klaar.

Whitlock komt nu in de kwartfinales uit tegen de Schot Gary Anderson. "Michael is de beste speler op aarde, maar hij had een off-day en daar profiteerde ik van. Ik zette Michael uit mijn hoofd en deed alsof ik een lokaal potje darts speelde ", zei hij na zijn overwinning op Van Gerwen.