PSV start nieuw seizoen tegen Arjen Robben, Top Oss-Helmond Sport wordt de eerste derby

PSV start de competitie op 13 september uit bij FC Groningen, waar oud-PSV-speler (en -transferdoelwit) Arjen Robben zijn mogelijke rentree maakt. Dat blijkt uit de eerste versie van de speelschema’s van komend competitiejaar woensdagochtend. De eerste Brabantse derby begint twee weken eerder in de Keuken Kampioen Divisie: Top Oss speelt in eigen huis tegen Helmond Sport.

Als PSV moet spelen, om kwart voor vijf, komt ook RKC Waalwijk in actie, thuis tegen Vitesse. Willem II start de competitie een dagje eerder, op 12 september. De Tilburgers nemen het om kwart voor zeven op tegen sc Heerenveen.

De Keuken Kampioen Divisie gaat twee weken eerder al van start.

FC Eindhoven opent het nieuwe seizoen op vrijdag 28 augustus tegen Jong FC Utrecht. Een dag later neemt Jong PSV het op tegen Excelsior, Top Oss tegen Helmond Sport en NAC tegen Jong AZ. De eerste speelronde wordt afgesloten door FC Den Bosch, dat uit speelt bij De Graafschap.

Topwedstrijden

De wedstrijden tussen de topclubs in Nederland zijn komend seizoen allemaal in 2021, zo blijkt. De KNVB hoopt dat dan weer publiek mag worden toegelaten. Ajax - PSV is zondag 10 januari, tijdens de vijftiende speelronde, de eerste topper.

Ook veel andere belangrijke wedstrijden, zoals derby's, zijn ingepland in het nieuwe jaar. De KNVB doet dit om de clubs zoveel mogelijk tegemoet te komen. De hoop is dat in het nieuwe jaar weer meer supporters in het stadion welkom zijn dan van september tot en met december.

Januari 2021 is een maand met veel mooie duels. PSV speelt kort na de uitwedstrijd tegen Ajax opnieuw een topper, woensdag 13 januari thuis tegen AZ. De maand januari eindigt bovendien met twee topwedstrijden: Feyenoord - PSV en PSV-concurrenten AZ - Ajax.

'Moeilijk'

"Zo moeilijk als nu was het maken van een competitieprogramma nog nooit", zegt Jan Bluyssen, manager competitiezaken betaald voetbal bij de KNVB. Elke club in de eredivisie en eerste divisie mocht aan de KNVB twee namen van clubs doorgeven waar ze zo laat mogelijk in het seizoen tegen willen voetballen.

Bluyssen: "In de eredivisie hebben we aan die wensen kunnen voldoen. In de eerste divisie in veel gevallen aan één van de twee wensen. Dat komt omdat we daar werken met periodetitels. Je kunt niet in één periode twee keer tegen dezelfde club voetballen."

De KNVB begrijpt de wensen van de clubs goed. Bluyssen: "Twee derde van de inkomsten komt uit wedstrijdomzet. Dat is het verdienmodel in Nederland. Dan moet je denken aan ticketing, merchandise en sponsoring. In veel buitenlandse competities is dat ongeveer 30 procent. De rest komt daar uit de televisiegelden."