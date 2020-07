Man breekt in bij Tilburgse bakker omdat 'de koeken er zo lekker uitzagen'

Archieffoto vergroot

Een 38-jarige Tilburger is dinsdag om halfvier ‘s nachts op de Sint Josephstraat aangehouden nadat hij had geprobeerd in te breken in een bakkerij. De inbreker verklaarde tegen agenten dat 'de koeken er zo lekker uitzagen’.

Ron Vorstermans Geschreven door

De inbreker tikte met een metalen voorwerp tegen de ruit van de bakkerij, zegt de politie. Dat trok de aandacht van een buurtbewoner, die vervolgens de politie belde. De man werd vervolgens in de straat aangehouden.

De bakker, die achterin de zaak al aan het werk was, heeft aangifte gedaan. Het hele voorraam is vernield en moet worden vervangen.