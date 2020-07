Het leed is nog niet geleden voor hooikoortspatiënten: nieuwe piek verwacht door bijvoet-plant

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Hooikoorts in coronatijd, het is al geen gelukkige combinatie en er komt waarschijnlijk nog een nieuwe piek aan ook. De bloeiperiode van de bijvoet is aangebroken, waardoor mensen die allergisch zijn voor deze kruidenplant moeten oppassen.

Maaike Cnossen

De bijvoet bloeit in juli en augustus en vind je vaak in bermen langs (snel)wegen en voetpaden. Omdat het afgelopen juni warm is geweest en er ook veel regen is gevallen, zal de bijvoet op veel plekken goed bloeien. Hooikoortsspecialist Mieke Koenders van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond verwacht daarom dat de piek eraan zit te komen binnen nu en een paar weken.

Pollen opvangen

“Ik heb de pollen van de bijvoet nu nog niet gespot, maar onze tellingen lopen een week achter”, vertelt ze. Op het Helmondse ziekenhuis staat een soort ‘stofzuigertje’ met tape. In dat tape worden een week lang pollen opgevangen. Zo kan het ziekenhuis bekijken welke pollen er in een straal van 15 tot 20 kilometer zijn.

“In Leiden lopen ze iets voor en hebben ze nu vijf bijvoetpollen gespot. Je kunt het nooit met zekerheid zeggen, maar ik verwacht dat wij ze vanaf volgende week ook gaan tellen. Daarna loopt het snel op.”

Begin met slikken

Haar advies is om vroeg te beginnen met medicatie. "Het liefst al een week van tevoren. Zo voorkom je dat je klachten krijgt", zegt ze. Nu zou dus een goed moment zijn.

Niet alle hooikoortspatiënten hebben overigens last van de bijvoet. Volgens haar is 25 procent allergisch voor kruiden en dan zo’n 10 procent voor de bijvoet. De één reageert erop met heftige traanogen, de ander krijgt een benauwd gevoel. De meeste patiënten hebben last van pollen van grassen en de berk.

Helaas is voor die mensen het seizoen ook nog niet voorbij. De graspollenpiek is wel op zijn retour. Bij de vorige meting werden er nog 300 geteld, de huidige resultaten laten er 131 zien.