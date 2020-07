Inboedel gesloten kerk van Herpt in de verkoop: 'Kerststal wordt per opbod verkocht'

De kerststal wordt per opbod verkocht. vergroot

De kerk van Herpt beleeft zaterdag een triest dieptepunt. Bijna alles wat nog in de gesloten kerk staat, hangt of ligt gaat in de (uit)verkoop. De eerste keus om iets aan te schaffen is aan de eigen parochianen uit Herpt en Bern, die zaterdagochtend welkom zijn. Alle andere kooplustigen zijn zaterdagmiddag welkom.

De laatste kerkdienst in de Sint-Catharinakerk in Herpt werd op 8 december gehouden. Daarna werd de kerk onttrokken aan de eredienst.

Annie van Roosmalen, die vijftig jaar koster was van de dorpskerk, is druk bezig met de voorbereidingen van de uitverkoop. Ze straalt veel enthousiasme uit als ze in de kerk langs trolleys gevuld met kerkspullen loopt. Als een echte verkoopster prijst ze de stukken aan die te koop staan, maar in werkelijkheid bloedt haar hart. “Ik denk dat het voor mij een trieste dag wordt.”

Ook de kerststal wordt zaterdag per opbod verkocht :

Dat de kerk inmiddels aan de dienst onttrokken is, was onontkoombaar. “Mensen hebben het af laten weten”, vertelt Annie. “We zaten soms nog maar met tien mensen in de kerk. Ik vind het heel triest.”

"We hanteren lage prijzen"

Niet alles van de inboedel gaat in de particuliere verkoop. “Pastoor Norbert van der Sluis van de parochie Sint Anthonis heeft belangstelling voor het altaar”, aldus Annie. Zij weet ook te vertellen waar andere belangrijke stukken zijn gebleven. “De preekstoel is naar Megen gegaan en de veertien staties van de kruisweg (schilderijen) zijn verscheept naar Curaçao.”

De opbrengst van de verkoop gaat naar het goede doel, benadrukt de krasse Annie van Roosmalen. “En we hanteren lage prijzen. Het duurste zijn de grote orgelpijpen die veertig euro per stuk kostten, maar dan heb je ook iets unieks in huis.”