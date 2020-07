Tilburgse Kermis onveilig? 'Drukte is niet anders dan in winkelstraat'

Wachten op privacy instellingen... Tim Segers is positief over de anderhalve meter-handhaving op de Tilburgse kermis. (Foto: Tonnie Vossen) Volgende Vorige vergroot 1/2 'Kermis niet drukker dan in winkelstraat'

De Tilburgse Kermis kreeg de afgelopen dagen flink wat kritiek te verduren. Het zou te druk zijn en mensen zouden te weinig afstand houden. "Oordeel zelf maar", zegt Tim Segers daarover. De Tilburgse veiligheidsadviseur wijst met een breed armgebaar om zich heen. "De drukte op de kermis is niet anders dan in een gemiddelde winkelstraat." Volgens hem is er alles aan gedaan om het risico op verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Hij begrijpt de kritiek over drukte op de Tilburgse Kermis, maar zegt dat er alles aan gedaan is om te voorkomen dat kermisbezoekers te dicht bij elkaar komen.

Segers houdt een oog op zijn mobiele telefoon. "Ik krijg op ieder moment informatie over het aantal bezoekers op de verschillende kermislocaties", legt hij uit. Bij de ingang van die locaties zijn 'poortjes' geplaatst waardoor bezoekers naar binnen moeten. Boven die poortjes registreren telcamera's hoeveel mensen er op dat moment 'binnen' zijn.

"Vooral 's avonds neemt de drukte toe"

"Vooral 's avonds neemt de drukte toe", weet Tim Segers inmiddels. "Wat we dan doen, is mensen tegenhouden en doorverwijzen naar de andere locaties waar het wat rustiger is." Rode lopers wijzen de weg.

"Het is inderdaad al een paar keer voorgekomen dat de poortjes op het drukste kermisterrein, het Stadsforum, dicht gingen. "Mensen reageren daar heel rustig op", zegt hij.

Met de 'druktemeter' op de website van de gemeente kunnen bezoekers vooraf zien of het verstandiger zou zijn om even te wachten. "Heel handig", zegt een moeder met twee jonge kinderen die op het Stadsforum langs de attracties loopt. "We zijn dankzij die meter een keer wat later naar de kermis gegaan, ik had gezien dat we er anders niet in zouden kunnen."

Wie eenmaal 'binnen' is, wordt volgens Segers nauwlettend in de gaten gehouden door medewerkers van de dienst handhaving, die als het nodig is aan mensen vragen om wat meer afstand te houden. Maar de kermisexploitanten letten er ook op dat er bijvoorbeeld geen rijen ontstaan met wachtenden die te dicht op elkaar staan."

"Vol is vol, daar zijn we heel streng in"

Volgens Segers lijkt het soms op het oog erger dan het in werkelijkheid is. "Vol is vol, daar zijn we heel streng in. Maar er gaan natuurlijk ook hele families samen naar de kermis, dat ziet er dan uit als een groep, maar feitelijk is daar niets mis mee."