Vishaken door snavels of poten die vastzitten in visdraad: veel dieren slachtoffer van vissersafval

Een kat is gewond geraakt door een vishaak. (Foto: Dierenambulance Brabant Zuid-Oost)

Steeds meer dieren zijn slachtoffer van rondslingerend vissersafval. Dat constateert de Dierenbescherming. Zo vond de Dierenambulance Brabant Zuid-Oost afgelopen tijd een kat met een vishaak door zijn lip en een krooneend die vastzat in visdraad. De Dierenbescherming doet een dringende oproep aan alle vissers om visgerei netjes op te ruimen.

“Vishaken, netten, visdraad en dobbers: we zien het eigenlijk het hele jaar door. Maar nu kregen we een aantal van dit soort meldingen vlak na elkaar”, vertelt Saskia Thijssen van de Dierenambulance Brabant Zuid-Oost. “Vishaken komen in snavels van dieren terecht en veel dieren hebben last van visdraad dat strak om hun pootje komt te zitten.”

Een eend kwam met haar poot vast te zitten in visdraad (foto: Dierenambulance Brabant Zuid-Oost).

Vooral waterdieren in de problemen

Het afval ligt zowel in het water als langs de kant. Het zijn volgens Thijssen vooral waterdieren die in de problemen komen, bijvoorbeeld eenden, reigers, zwanen of meerkoetjes. De meeste dieren kunnen worden gered, maar niet allemaal. Zo zat een zwaan zo vast in vissersafval dat het dier verdronk.

“Het probleem bij watervogels is dat die het moeilijkst zijn om te helpen. Ze vliegen vaak snel weg op het water, en dan kunnen wij er niet meer bij. Soms moet de brandweer met een bootje komen helpen”, weet Thijssen. "Gelukkig zijn er ook vissers die ons helpen met opruimen en het bevrijden van de dieren."

De brandweer en de Dierenambulance Brabant Zuid-Oost bij gezamenlijke reddingsactie (foto: Dierenambulance Brabant Zuid-Oost).

Ook ander afval een probleem

Volgens haar is het niet alleen het vissersafval dat een probleem is voor dieren. “Het gaat ook om plastic dat langs de kant van de weg wordt gegooid of afval dat blijft liggen nadat mensen zijn gaan picknicken.”

De Dierenambulances en de Dierenbescherming hopen dat mensen zich bewuster worden van de gevolgen van het afval dat ze achterlaten. “Het is een kleine moeite om je afval in de prullenbak te gooien”, zegt Thijssen.

