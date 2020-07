Boer Erik kijkt terug op geslaagde actiedag bij RIVM: 'Het leek wel een carnavalsoptocht!'

Duizenden demonstrerende boeren bij het RIVM. (Foto: Peter Huting / RTV Utrecht) vergroot

Boer Erik van Oosterhout uit Made kijkt terug op een geslaagde actiedag bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven. Hij is een van de duizenden demonstrerende boeren die woensdag bijeenkwamen om actie te voeren tegen de strenge stikstofregels. "Ik denk dat onze boodschap best goed is aangekomen en dat het goed gaat komen allemaal", zei hij in radioprogramma Afslag Zuid voor hij aan de terugreis begon.

De boeren mochten dit keer niet met de tractor op pad, maar daar gingen ze creatief mee om. "De boeren hebben razendsnel geschakeld en hun auto's voorzien van allerlei attributen. Het leek wel een carnavalsoptocht, met traptrekkers op het dak en zo. Ik had een minitractor op de aanhanger en ben zo naar Bilthoven gereden. Zo waren we er én sneller én we trokken net zoveel bekijks! Het ging hartstikke goed", blikt Van Oosterhout terug.

Hij vat nog even samen waarom de boeren massaal naar Bilthoven trokken woensdag: "Het RIVM gebruikt niet de juiste cijfers als het gaat om de boeren. De boeren zijn niet het probleem in de stikstofcrisis, we zijn een deel van de oplossing. We kunnen onze koeien misschien anders voeren, maar niet zoals de minister bedacht heeft. We hebben zes oplossingen aan de minister voorgesteld vandaag en daar zou ze verder mee moeten. We hebben het gevoel dat het best goed overgekomen is", aldus de boer uit Made.

Afstand

De demonstratie werd korte tijd stilgelegd omdat demonstranten niet genoeg afstand hielden onderling. Later in de middag werden vijf mensen opgepakt. Het ging niet om demonstrerende boeren, maar om mensen die de betoging wilde verstoren. Na de arrestatie was het kort onrustig bij het protest, maar dat zorgde niet voor verdere problemen.

De Veiligheidsregio Utrecht is tevreden over het verloop van het boerenprotest in De Bilt. "Het protest is gemoedelijk en ordentelijk verlopen en de samenwerking met de organisatie was constructief."

Rond vijf uur 's middags begonnen de boeren aan de terugreis. Daardoor kon het in de avondspits wat drukker zijn dan normaal, waarschuwde Rijkswaterstaat.