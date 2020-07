Burgemeesters waarschuwen Brabanders na toename coronabesmettingen: 'Verslap niet, hou vol!'

Archieffoto: Pexels vergroot

De Brabantse Veiligheidsregio's maken zich zorgen over de toename van het aantal coronabesmettingen en komen daarom met een 'wake-up call'. "Het gaat om besmettingen die veelal binnenshuis zijn opgelopen, volgens het RIVM. In contacten met familie, vrienden of op kantoor. Dat baart ons zorgen", zeggen de Veiligheidsregio's in een brief.

"De Brabantse aard is die van gezelligheid en sociaal contact. De laatste maanden hebben we bewezen dat ons gezonde Brabantse verstand overheerst. Wij hebben hier in Brabant laten zien hoe je het coronavirus de kop in drukt. En daar komt nu de klad in. Dat is onacceptabel", schrijven de voorzitters van de Veiligheidsregio's.

"Alleen samen krijgen wij corona onder controle. Laten we met elkaar de controle niet verliezen. Denk aan de volle IC's, denk aan al die mensen die tegen het virus gevochten en verloren hebben, denk aan alle beperkingen die we hebben getrotseerd."

"Wij willen niet terug naar de tijd van vóór de versoepeling van de regels. Wij willen niet voor u moeten kiezen dat scholen, horeca, verzorgingstehuizen et cetera weer op slot gaan."

Daarom doen de Veiligheidsregio's een nieuwe oproep: "Verslap niet! En spreek ook anderen aan als zij zich niet aan de regels houden. Hou vol. Ook in deze vakantietijd. Ook na al die weken. Blijf uw gezonde verstand gebruiken."

"Wij hebben geen glazen bol. Wij weten niet hoe het virus zich de komende weken gaat ontwikkelen. Wij weten niet hoe de situatie in Brabant en in Nederland over twee weken of twee maanden is. Wij weten wel dat de ontwikkeling van de laatste week zich niet moet doorzetten."