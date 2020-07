Vermiste tbs'er uit kliniek in Poortugaal dood gevonden in Tilburg

Foto: Fivoor. vergroot

De tbs'er die niet terugkeerde van proefverlof naar de kliniek De Kijvelanden in Poortugaal is dood aangetroffen in Tilburg.

Volgens een woordvoerder van Fivoor, waar de stichting onder valt, ‘wijst alles erop dat het zelfdoding is geweest’.

"Dit is een trieste afloop, die ons schokt. Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en nabestaanden, de medewerkers van FPC de Kijvelanden en zijn mede-patiënten."

Buurtbewoners van de kliniek hadden woensdagmiddag een sms-alert gekregen dat de tbs'er dinsdag niet was teruggekeerd. Waar in Tilburg de tbs'er is gevonden, is niet bekend.