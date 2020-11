Moet de baas de quarantainekosten betalen voor wintersporters die een negatief reisadvies negeren?

De wereld is bijna helemaal oranje gekleurd door de coronapandemie. De kans dat de overheid dinsdag een negatief reisadvies geeft voor de kerstvakantie, is groot. Wat zijn de gevolgen voor je werk als je dit advies negeert? Arbeidsrechtadvocaat Simone Kaper uit Eindhoven geeft antwoord.

Op de site Nederlandwereldwijd.nl kun je zien dat bijna alle landen een oranje of rode kleur hebben. Dat is belangrijk, want na een vakantie in een oranje of rood land geldt bij thuiskomst het dringende advies om twee weken in thuisquarantaine te gaan. En dat levert weer de nodige vragen op.