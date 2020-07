Op vakantie in coronatijd: hier moet je als werknemer rekening mee houden

Archieffoto: Pexels vergroot

Een goede werknemer gaat ook af en toe op vakantie, maar door de coronacrisis ligt dat lastiger dan voorheen. Zo moet je bij terugkomst uit sommige landen verplicht twee weken in thuisquarantaine. Wat zijn dan je rechten en plichten als werkgever of als werknemer? Dat ligt eraan, zegt arbeidsrechtadvocaat Simone Kaper uit Eindhoven.

Op de site Nederlandwereldwijd.nl kun je zien welke landen welke kleurcodes hebben. En dat is belangrijk, want na een vakantie in een oranje en rood land geldt bij thuiskomst van vakantie het dringende advies om twee weken in thuisquarantaine te gaan. En dat levert weer de nodige vragen op.

Verantwoordelijkheid werkgever

Bijvoorbeeld over de financiële verantwoordelijkheden. Stel de kleurcode verandert op het moment dat een medewerker op vakantie is. De werknemer is vertrokken bij code groen of geel en tijdens zijn verblijf verandert de code naar oranje of zelfs rood. Moet de werkgever die medewerker dan betalen voor thuiswerken tijdens die thuisquarantaine en de spullen om dat mogelijk te maken?

"Ja, dat moet", vertelt Kaper. “De kleurcode van een bestemming op de vertrekdag is bepalend voor de maatregelen die een werkgever kan treffen als je terugkomt van vakantie.”

Maar wat mag je dan wel of niet eisen van een werkgever als je eenmaal thuis bent en in quarantaine zit? Ook dat ligt eraan. "In principe gelden de algemene arbo-normen. De werkgever moet zorgen dat een werknemer een veilige ergonomische werkplek heeft, op kantoor én thuis", stelt Kaper.

"Maar de kosten moeten wel redelijk zijn. Een goede bureaustoel en laptop zijn logische vereisten. Maar sommige werknemers vinden dat de verwarming langer aan moet of drinken thuis veel koffie. Mogelijk willen zij daar een vergoeding voor, maar zover hoeft een werkgever niet te gaan."

Verantwoordelijkheid werknemer

Maar wat als je naar een land gaat met een oranje kleurcode, zoals Turkije? “Dan heb je als werknemer willens en wetens een risico genomen. De werkgever mag van personeel verwachten dat het rekening houdt met de kleurcodes en op de hoogte is van de richtlijnen."

Een werkgever kan vragen vakantiedagen op te nemen of zelfs beslissen je loon stop te zetten. Maar er zijn wel voorwaarden. Als een werkgever vooraf helemaal niets over zulke maatregelen heeft gezegd, sta je als werknemer sterk en kan een werkgever niet zomaar zulke voorwaarden introduceren.

"Een werkgever moet duidelijk aankondigen wat er gebeurt als werknemers die reisadviezen naast zich neerleggen. Anders kan een werknemer de getroffen maatregelen aanvechten met grote kans van slagen. Als mogelijke gevolgen vooraf zijn aangekondigd, staat de werkgever sterker als het op een juridisch geschil aankomt.”

Kaper plaatst daar wel een kanttekening bij. "Als jij thuis sowieso zonder problemen door kan werken, ook als je een risico hebt genomen door naar oranje gebieden te gaan valt er niet zoveel te zeggen voor een loonstop. Dat zou gek zijn."

Vervangende werkzaamheden

En wat kan een werkgever nou eigenlijk verlangen van personeel dat verplicht thuiszit? Is het bijvoorbeeld mogelijk om thuiszittend personeel helemaal ergens anders voor in te zetten dan waarvoor hetl is aangenomen? “Tot op zekere hoogte wel”, zegt Kaper.

“Als je moeilijk thuis kunt werken, bijvoorbeeld als bouwvakker, kan een werkgever jou vervangende werkzaamheden laten doen zodat jij je toch nuttig maakt. Maar die klusjes moeten wel een beetje in de buurt liggen van wat jij normaal gesproken doet en moeten in redelijkheid van de werknemer verlangd kunnen worden."