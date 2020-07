Groothandel Sligro draait flink verlies door coronacrisis

Groothandel Sligro uit Veghel had in het eerste halfjaar een lagere omzet en draaide flink verlies. Doordat veel horecazaken vanwege de komst van het coronavirus hun deuren moesten sluiten, verloor Sligro een grote bron aan inkomsten.

Op het hoogtepunt van de crisis in maart viel de omzet van Sligro met meer dan de helft terug. Volgens het bedrijf duurt het nog tot de tweede helft van 2021 voor alle schade weer is ingehaald.

Ontslag

Alles bij elkaar draaide Sligro in het eerste halfjaar 934 miljoen euro omzet. Dat is 17 procent minder dan een jaar geleden. Om de kosten toch een beetje in te perken heeft het bedrijf veel uitzendkrachten moeten ontslaan.