In een huis in Breda heeft de politie donderdagochtend 95 lachgasflessen gevonden. Twintig hiervan waren nog vol. De bewoner van het huis kreeg een proces-verbaal.

De politie kreeg een anonieme tip over de flessen. De bewoner was niet thuis toen de politie de bussen met lachgas vond. Uit onderzoek moet nog blijken of de bewoner het lachgas ook verkocht. Hij heeft al wel een bekeuring en een boete gekregen.