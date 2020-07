Handgranaat blijkt speelgoed, 16 huizen ontruimd in Eindhoven

De 'handgranaat'. (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties). De straat was enige tijd afgesloten (foto: Joris Dirckx). De mogelijke handgranaat (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision mediaprodukties). (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/4 De 'handgranaat'. (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties).

Het mogelijke explosief dat donderdagmiddag op de Bartoklaan in Eindhoven werd gevonden, blijkt een speelgoedhandgranaat van plastic te zijn. Een wandelaar met een hond had het 'explosief' ontdekt en de politie gebeld. Uit voorzorg werden zestien woningen ontruimd. De straat was enige tijd helemaal afgezet.

Madhavi Raaijmakers & Rebecca Seunis Geschreven door

"We gaan ervan uit dat deze zonder kwade bedoelingen is achter gebleven", zegt de politie over het speelgoedexplosief. "Het onderzoek is daarmee afgerond. De weg is weer vrij gegeven en de bewoners kunnen terug naar huis", aldus de politie.

Beelden van het onderzoek in de straat:

Wachten op privacy instellingen...

Rond drie uur werd het 'explosief' gevonden. Er werd enige tijd gewacht op de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) die rond kwart over vier aankwam. Zij moest de situatie beoordelen en kwam vrij snel tot de conclusie dat het speelgoed was. De 'handgranaat' lag op straat, vlakbij een rioolputje en bij geparkeerde auto's.

De EOD heeft de speelgoedgranaat onder een röntgenapparaat gelegd en toen werd snel duidelijk dat het geen echte was.

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties. vergroot