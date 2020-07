Mogelijke explosief op straat gevonden in Eindhoven, 16 woningen ontruimd

De straat is afgesloten (foto: Joris Dirckx). vergroot

De politie is bezig met een onderzoek op de Bartoklaan in Eindhoven. Daar zou op straat mogelijk een explosief zijn gevonden. Uit voorzorg zijn zestien woningen ontruimd. Volgens de politie is het nog steeds niet duidelijk of het zeker om een explosief gaat.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is onderweg om de situatie te beoordelen. Het mogelijke explosief ligt op straat, vlakbij een geparkeerde auto. Het zou mogelijk om een handgranaat gaan, zeggen ooggetuigen.

De politie heeft de Bartoklaan helemaal afgezet en een deel van een straat verderop afgesloten. De politie laat weten dat een van hun specialisten bezig is met een onderzoek.

Een wandelaar met een hond heeft het explosief ontdekt en de politie gebeld.