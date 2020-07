Brand in hooiberg bij manage De Heideruiter in Goirle

Wachten op privacy instellingen... Foto: Toby de Kort/ SQ Vision Mediaprodukties Foto: Toby de Kort/ SQ Vision Mediaprodukties Foto: Toby de Kort/ SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige vergroot 1/4 Brand tijdens ponykamp bij manege in Goirle

Bij manege De Heideruiter in Goirle is donderdagmiddag rond half drie brand uitgebroken in een hooiberg. Dat gebeurde terwijl er veel kinderen aanwezig waren voor een ponykamp.

Malini Witlox Geschreven door

De brandweer rukte uit met twee spuitwagens, een schuimblusvoertuig en een groot watertransport. Ook werd er een ziekenwagen ingezet omdat iemand rook had ingeademd.

De paarden werden met hulp van de politie snel naar een veilige wei gebracht, volgens de brandweer. Ook de kinderen zijn goed opgevangen op een veilige plek.

Nablussen

Rond kwart over drie had de brandweer de brand onder controle. De brandweer was nog wel lange tijd bezig met nablussen.