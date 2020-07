Tim Hofman richt pijlen van BOOS op Tilburgse kamerverhuurder BV Wonen

Programmamaker Tim Hofman heeft zijn pijlen in de nieuwste aflevering van het populaire YouTube-programma BOOS op de Tilburgse kamerverhuurder BV Wonen en eigenaar Bram Vermeulen gericht. Het bedrijf zou te hoge contractkosten rekenen, maar ook 's nachts huurders lastigvallen of bedreigen.

Bij Hofman kwamen verschillende klachten binnen van Tilburgse studenten die een kamer huren, waarbij BV Wonen honderden euro's aan contractkosten rekent. Dat is echter al sinds 2016 verboden. Sindsdien mogelijk alleen 'redelijke bemiddelingskosten' of contractkosten (rond 150 euro) worden gerekend, als duidelijk is waar het geld voor is bedoeld.