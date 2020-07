Drie voertuigen botsen op A2 bij Valkenswaard, weg is weer vrij

Wachten op privacy instellingen... Drie auto's botsten op elkaar. (Foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). Een van de betrokken auto's (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/4 Botsing met drie auto's op A2 bij Valkenswaard

Op de A2 bij Valkenswaard is donderdagmiddag file ontstaan doordat twee auto's en een bestelbusje op elkaar zijn gebotst. Dat gebeurde tussen knooppunt De Hogt en de afrit Valkenswaard. In de richting van Maastricht waren urenlang twee rijstroken dicht. Rond kwart over zeven werd de weg weer vrijgegeven.

Rebecca Seunis

Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Het verkeer moest omrijden via Venlo, over de A67 en A73.

Vanaf knooppunt Batadorp stonden weggebruikers bijna een uur in de file.

