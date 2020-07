Overval bij winkel in Putte blijkt poging diefstal, duo vlucht

Archieffoto vergroot

Twee mannen hebben donderdag aan het eind van de middag geprobeerd spullen te stelen uit een winkel aan de Antwerpsestraat in Putte. Het tweetal is er vervolgens vandoor gegaan. De politie is nog op zoek naar de mannen.

In eerste instantie had de politie het over een 'poging overval', maar dit werd vrijdagochtend rechtgezet.

Getint

De verdachten zijn twee getinte mannen tussen de 20 en 30 jaar oud. Ze droegen allebei een zwart shirt en een spijkerbroek. Eén van de mannen heeft een baardje, de ander heeft kort haar.

Het tweetal is richting de Belgische grens gevlucht.

