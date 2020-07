Man in been geschoten op woonwagenkamp in Bavel, gewonde naar ziekenhuis

Op het woonwagenkamp werd een man in zijn been geschoten. Op het woonwagenkamp werd een man in zijn been geschoten. Volgende Vorige vergroot 1/2 Op het woonwagenkamp werd een man in zijn been geschoten.

In Bavel is donderdagavond een man in zijn been geschoten. Dat gebeurde rond halfzeven op een woonwagenkamp aan de Veldekens. De dader is gevlucht in een auto.

Redactie Geschreven door

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet uitgebreid onderzoek. De agenten hebben kogelvrije vesten aan.

Het kamp is afgezet met linten. Van de dader is nog geen signalement.