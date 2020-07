Man in been geschoten op woonwagenkamp in Bavel, verdachte aangehouden

Op het woonwagenkamp werd een man in zijn been geschoten. Op het woonwagenkamp werd een man in zijn been geschoten. Volgende Vorige vergroot 1/2 Op het woonwagenkamp werd een man in zijn been geschoten.

Op een woonwagenkamp in Bavel is donderdag aan het begin van de avond een man in zijn been geschoten. De mogelijke dader vluchtte in een auto. Al snel werd iemand aangehouden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De schietpartij vond rond tien voor halfzeven plaats op het woonwagenkamp aan de Veldekens. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Het kamp werd afgezet met linten voor onderzoek. Agenten ter plekke droegen kogelvrije vesten.