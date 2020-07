Dronken Pool mishandelt marechaussee en wordt aangehouden op Eindhoven Airport

De Koninklijke Marechaussee heeft donderdag een man (29) uit Polen aangehouden op Eindhoven Airport nadat hij voor overlast zorgde in een vliegtuig en een marechaussee mishandelde.

De Pool zat in een vliegtuig dat op het punt stond naar Polen te vertrekken en was dronken. Omdat hij lastig was, besloot de gezagvoerder hem niet mee te nemen en de marechaussee op te roepen. Toen sloegen bij de Pool de stoppen door.