Quadrijder gewond na botsing met auto in Tilburg

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

Een bestuurder van een gloednieuwe quad is donderdagavond rond halftien gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Herastraat in Tilburg. De bestuurder raakte gewond aan zijn been en is tegen de voorruit van de auto gevlogen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Rebecca Seunis Geschreven door

Er was pas zestig kilometer gereden met de quad. De bestuurder had het voertuig namelijk pas drie dagen in zijn bezit.

De bestuurder van de auto is niet gewond geraakt. Beide voertuigen zijn door een bergingsbedrijf getakeld en afgevoerd.