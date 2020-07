De dag dat de Olympische Spelen niet starten voelt gek voor hockeyer Mink van der Weerden

Hockeyinternational Mink van der Weerden tijdens een training in coronatijd. (Foto: via ANP - EPA/KOEN SUYK) vergroot

Het was toch een beetje gek wakker worden vrijdag voor hockeyinternational Mink van der Weerden uit Someren. Hij had nu immers in Tokio moeten zijn, voor de Olympische Spelen die daar vrijdag zouden beginnen. Waarschijnlijk waren Mink en zijn teamgenoten niet bij de openingsceremonie aanwezig geweest, vertelt hij vrijdagochtend in het programma WAKKER op Omroep Brabant radio.

Sandra Kagie Geschreven door

Ze hadden immers al snel op het veld in actie moeten komen. En dus hadden de hockeymannen waarschijnlijk met zijn allen voor de televisie gezeten, om de openingsceremonie te kijken.

Vóór de coronacrisis was het leven van Mink nog heel gestructureerd. The road to Tokio was zijn focus. Inmiddels is dat anders en dat was even schakelen. "Het is voor iedereen anders", vertelt hij. "Maar ik heb het thuis bijvoorbeeld ook wel even moeten verkopen. Er komt nu immers nog een jaar bij dat ik alleen aan mezelf denk."

Nieuwe doelen

De Olympische Spelen beginnen nu, als het goed is, op 23 juli volgend jaar. Dit betekent voor Mink en zijn collega's dat ze nieuwe doelen kunnen stellen. Al blijft de hockeyinternational voorzichtig. "Andere zaken zijn belangrijker", zegt hij, uiteraard doelend op de coronacrisis. "En het ziet er niet allemaal rooskleurig uit als je naar de cijfers kijkt."

"De competitie lijkt echter te gaan beginnen", gaat hij verder. "We kunnen dus gaan voorbereiden en we blijven trainen." Wat dat betreft is een jaar voor de Olympische Spelen altijd een belangrijk punt, weet hij uit ervaring. Vanaf dat moment gaat immers alle focus op dat ene doel. Tokio 2020 + 1, in dit geval. Voor Mink moeten het zijn derde spelen worden na Londen 2012 (zilver) en Rio 2016 (4e).

