Automobiliste zwaargewond na botsing in Maren-Kessel

Een automobiliste is vrijdagmiddag zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de Wildsedijk in Maren-Kessel. Haar auto botste rond een uur frontaal op een andere auto. Vanwege de ernst van het ongeluk werden meerdere ambulances en een traumaheli opgeroepen.

"De auto van het slachtoffer raakte na de botsing van de weg, sloeg over de kop en kwam op een fietspad tot stilstand", vertelt een ooggetuige. De vrouw zat bekneld en moest door de brandweer uit haar auto bevrijd worden.

In de auto waarmee deze auto in botsing kwam, zaten twee mensen. Zij bleven bij het ongeluk ongedeerd, maar hun auto is zwaar beschadigd.