Loopshirt corona-editie Singelloop opgedragen aan zorghelden, burgemeester krijgt eerste exemplaar

Blauw en met een hart erop, het loopshirt van de corona-editie van de Singelloop in Breda wordt opgedragen aan zorgmedewerkers. Vrijdagochtend is bij wijze van voorproefje alvast het eerste exemplaar uitgereikt aan burgemeester Paul Depla.

Het shirt is ontworpen door Bredanaar Johan van der Schoof en heeft als thema ‘Run2Remember’. Het refereert aan het jaar waarin de wereld te maken had en heeft met het coronavirus. “Wij dragen dit shirt op aan de zorghelden die er voor ons allemaal waren op het moment dat we het in Breda en omstreken het hardste nodig hadden”, aldus de organisatie.