Werkzaamheden aan Kennedylaan in Eindhoven eerder klaar, weg om middernacht weer open

Werkzaamheden aan de Kennedylaan in Eindhoven eerder klaar (foto: Ruben Hamberg). vergroot

De werkzaamheden aan de Kennedylaan in Eindhoven zijn twee dagen eerder klaar dan gepland. Een van de belangrijkste wegen om de stad in te komen of te verlaten gaat vrijdag om middernacht weer open voor het verkeer. De werkzaamheden zouden in eerste instantie tot en met zondag 26 juli duren.

De Kennedylaan heeft in de afgelopen maand een nieuwe geluidsarme laag asfalt gekregen. Deze werkzaamheden zouden eigenlijk volgend jaar zomer worden uitgevoerd, maar door de coronacrisis is besloten de werkzaamheden naar voren te halen.

(foto: Ruben Hamberg) vergroot

