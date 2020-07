Scooterrijder (62) in zorgwekkende toestand na botsing in Eindhoven

Wachten op privacy instellingen... Foto: Sem van Rijssel /SQ Vision Mediaprodukties. Foto: Sem van Rijssel /SQ Vision Mediaprodukties. Volgende Vorige vergroot 1/3 Zwaargewonde na botsing tussen scooter en auto in Eindhoven

De toestand van de 62-jarige scooterrijder die vrijdagmiddag in botsing kwam met een auto in de Gabriel Metsulaan in Eindhoven is zorgwekkend. Dat liet de politie zaterdagochtend weten.

Malini Witlox & Peter de Bekker Geschreven door

Het ongeluk gebeurde rond drie uur, in de buurt van de Geldropseweg.

Ernstig hoofdletsel

Het slachtoffer liep ernstig hoofdletsel op en verloor veel bloed. Daarom werd direct na het ongeluk een traumahelikopter opgeroepen. De trauma-arts ging mee in de ambulance naar het ziekenhuis.

De scooter en de auto zijn voor technisch onderzoek meegenomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De politie vraagt getuigen zich te melden.