Meisje uit jeugdinstelling was pooier voor leeftijdsgenootje, OM wil celstraf voor betalende klanten

Een meisje van 17 jaar dat uit huis geplaatst is en werd opgevangen in jeugdinstelling Vreekwijk in Deurne, heeft vorig jaar tegen betaling seks gehad met waarschijnlijk twee jongemannen. Dat gebeurde in het bos rondom de instelling. Een medebewoonster van het internaat, in die tijd nog maar 16 jaar, noemde zich haar pooier en maakte de afspraak voor haar. Ze onderhandelde ook over het geld.

Het is augustus 2019. Een meisje uit jeugdinstelling Vreekwijk maakt via Instagram een afspraak met een man van 20. Hij neemt twee mannen mee naar het bos naast de instelling om te chillen. Maar echt chillen is het niet. Al snel blijkt dat de mannen voor seks komen.

Het meisje dat via Instagram de afspraak maakt, neemt twee andere meisjes mee die ook in het internaat wonen. Kwetsbare meisjes, die moeilijk hun eigen grenzen kunnen aangeven. Een van die twee meisjes, 17 jaar was ze nog maar, heeft tegen betaling onbeschermde seks met twee mannen. Ze krijgt er 50 euro voor. Van de seks met één van de mannen worden ook twee filmpjes gemaakt met zijn telefoon.

Een van de twee ontkent

Vrijdag stonden de twee mannen voor de rechter in Den Bosch. De officier van Justitie eiste 8 en 10 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Er wordt ook geëist dat de mannen een vergoeding voor de geleden schade betalen.

Een van de twee mannen ontkent dat hij seks heeft gehad met het meisje, maar volgens de officier van Justitie is dat door verschillende mensen wel verklaard. De andere man weet dat er filmpjes zijn van de seks in het bos, die heeft hij zelf gemaakt, en verklaart tegenover de rechter dat de seks met wederzijdse toestemming was. De officier van Justitie zegt met kromme tenen naar die verklaring te hebben geluisterd en legt de nadruk op de minderjarige leeftijd van het meisje.

Ze doucht nog vier keer per dag

Het slachtoffer verklaarde aan de politie gedwongen te zijn tot seks. De man legde een arm om haar heen en dwong haar zo mee de bosjes in te gaan. Ze durfde niet te weigeren. Ze heeft, aldus een slachtofferverklaring voorgelezen door haar advocaat, nog heel veel last van het gebeuren. Ze doucht nog regelmatig vier keer per dag en kan nog vaak niet slapen omdat ze de beelden voor zich ziet.

Het meisje, inmiddels 18 jaar, is verhuisd en woont tegenwoordig in een andere instelling. Volgens haar advocaat is ze tevreden met de geëiste straf.

Pooier

Het meisje dat zichzelf de pooier van het slachtoffer noemde, stond vanwege haar leeftijd vrijdagochtend achter gesloten deuren voor de rechtbank. De betrokken Jeugdofficier van Justitie zegt zo'n zaak nog niet eerder gezien te hebben, zulke ernstige feiten op zo'n jonge leeftijd. Tegen het meisje werd een werkstraf geëist en ze zou zich verplicht moeten laten behandelen en begeleiden.