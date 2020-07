Man (31) die drie jongeren neerstak in Breda krijgt tbs, verdachte ontoerekeningsvatbaar

Drie jongeren raakten gewond bij de steekpartij. (Foto: Perry Roovers / SQ Vision) vergroot

De 31-jarige man die in september 2019 in de wijk Westerpark in Breda drie jongeren neerstak, is veroordeeld tot tbs met voorwaarden. Dat heeft de rechtbank in Breda vrijdag beslist. De man is wel schuldig aan poging tot doodslag en zware mishandeling, maar is niet strafbaar omdat hij tijdens het voorval volledig ontoerekeningsvatbaar was. In plaats van een straf krijgt hij tbs met voorwaarden opgelegd.

De steekpartij was op vijftien september aan de Argusvlinder in de wijk Westerpark in Breda. De man was met familie in het park en was onder invloed van alcohol. Hij kreeg ruzie met een groepje jongeren en zou daarop met een mes hebben gezwaaid.

Drie van de jongeren (16 en 17 jaar) raakten daarbij gewond aan onder meer rug, been en nek. De verdachte verwondde zelfs zijn eigen broer. De man zou in die tijd gebukt gaan onder psychoses en waanbeelden.

