Mis jij de katalysator van je auto? Misschien heeft de politie hem

Woon of parkeer je in Eindhoven in de buurt van de Pieterbergslaan en mis je de katalysator van de auto? Meld je dan even bij de politie. Die betrapte donderdagnacht twee dieven die bij verschillende auto's de katalysators hadden verwijderd.

"Wij zijn nog op zoek naar de eigenaar van een katalysator. Vermoedelijk is deze afkomstig van een Toyota Prius type 2. Stond jouw voertuig, afgelopen nacht, in de omgeving van de Pieterbergslaan en ben je in het bezit van een Toyota Prius? Controleer dan of deze nog een uitlaat heeft," vraagt de politie.

Een katalysator zorgt ervoor dat schadelijke stoffen die uitgestoten worden geneutraliseerd worden. De katalysator zit voor in het uitlaatsysteem, onder de auto of vlak na de motor

