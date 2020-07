Dronken Belg knalt op auto en zoekt naar weggelopen hond

Een dronken automobilist uit België is vrijdagavond op de N270 met zijn busje op een andere auto geknald. De Belg kon amper rechtop staan. Direct na de aanrijding ging hij op zoek naar zijn weggelopen hond.

De hond is nog niet gevonden. De bestuurder van de auto is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De Belg kwam bij een blaastest ‘veeeeeel te hoog’ uit, aldus een agent. De man is aangehouden door de politie. Een rijbewijs of paspoort had hij niet bij zich, de politie heeft het busje van de man doorzocht maar niets gevonden.