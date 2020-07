Automobilist racet over A16, wordt aangehouden en laat agenten vals rijbewijs zien

De Roemeen werd aangehouden (foto: Twitter team Verkeer Zeeland-West-Brabant). vergroot

Een 32-jarige Roemeense automobilist is vrijdagavond aangehouden nadat hij met een snelheid van 188 kilometer per uur over de A16 bij Prinsenbeek racete. Daar geldt een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.

Toen agenten de man lieten stoppen en naar zijn rijbewijs vroegen, gaf hij een verlopen Roemeens rijbewijs. Maar dit document bleek na controle vals te zijn. De man heeft nooit een rijbewijs behaald.

Vastgezet

Daarop werd de automobilist aangehouden en vastgezet. Rechercheurs gaan hem zaterdag verhoren. Hij kreeg twee proces-verbalen: voor het te hard rijden en voor het autorijden zonder rijbewijs.