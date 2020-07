Vliegtuig met lichamen van omgekomen militairen helikoptercrash komt aan op Vliegbasis Eindhoven

Het vliegtuig met de lichamen aan boord komt aan op Vliegbasis Eindhoven (foto: Omroep Brabant). vergroot

Het transportvliegtuig met de lichamen van de overleden militairen bij de helikoptercrash in Aruba is rond één uur aangekomen op Vliegbasis Eindhoven. Er was een korte ceremonie voor de 34-jarige vlieger Christine Martens en de 33-jarige tactisch coördinator Erwin Warnies.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

De kisten met de twee omgekomen militairen werden begeleid door de twee collega's die de crash wel overleefden. Andere militairen van de marine en de luchtmacht vormden een erehaag.

Bij de ceremonie waren ook minister Ank Bijleveld van Defensie, haar staatsecretaris Barbara Visser en de Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer aanwezig. Na de ceremonie worden de lichamen van de overleden militairen overgedragen aan de familie.

De minister van Defensie was ook aanwezig (Foto: Omroep Brabant). vergroot

De helikopter van het type NH-90 stortte zondagmiddag lokale tijd neer in zee. Dat gebeurde kort voor de landing op het marineschip Zr. Ms. Groningen. De helikopter was op patrouille geweest in opdracht van de kustwacht en was op de terugweg naar het marineschip toen het misging. Twee andere inzittenden overleefden de crash. Zij zaten niet in de cockpit, maar in het grote middengedeelte van de helikopter. Zij raakten niet gewond bij het ongeluk.

Onderzoek

Het Ministerie van Defensie kon nog niets zeggen over de oorzaak van de crash. Daar wordt nog vol op onderzoek naar gedaan door de Inspectie van Defensie, de Onderzoeksraad voor Veiligheid en door de Marechaussee.