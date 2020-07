Man vlucht door sloot en maisveld na diefstal van motor in Den Hout

Het busje van de mannen werd in beslag genomen (foto: Instagram wijkagenten Drimmelen). vergroot

Een man is vrijdagnacht aangehouden na de diefstal van een motor in de Wilhelminalaan in Den Hout. Een getuige zag hoe de motorfiets rond kwart over vijf in een bestelbus werd gereden en dat dit busje met gedoofde lichten wegreed. Daarop belde de getuige de politie.

Agenten zagen het busje vervolgens op de Weststadweg rijden. Bij het zien van de agenten, trapte de bestuurder van de bestelbus op de rem en rende hij bij de Hespelaar een maisveld in. De bijrijder, een 26-jarige Pool, kon worden aangehouden. Hij zit vast voor verder onderzoek. De bus en de motorfiets zijn in beslag genomen.

Signalement

De andere man verdween spoorloos nadat hij door een sloot was gezwommen. De omgeving werd afgezet en er werd nog een politiehond ingezet, maar de verdachte werd niet meer gevonden. "Helaas hadden we geen helikopter tot onze beschikking die mee kon zoeken. "

De verdachte die ontkwam is zo'n 1,75 meter lang. Hij wordt tussen de 25 en 30 jaar oud geschat, heeft kort stekelhaar en droeg een donker T-shirt.