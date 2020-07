Misvormde foto's van plastische chirurgie mogen aan gort worden gereden door skaters

De gezichten van 'Destroy my Face' vergroot

Zestig portretten van vrouwen met opgespoten lippen, facelift of ooglidcorrectie kunnen in september naar hartenlust aan gort worden gereden in de Bredase skatehal Pier15. Kunstenaar Erik Kessels wil hiermee laten zien wat de gevolgen zijn van onze selfiecultuur.

In september en oktober is de vloer van skatehall Pier 15 volledig bedenkt met de botoxgezichten. Niet van bestaande personen, legt Kessels uit. ''Ik heb achthonderd foto's opgezocht van vrouwen, en een paar mannen, die plastische chirurgie zijn ondergaan. Een computeralgoritme heeft al deze gezichten samengesmolten tot zestig portretfoto's."

De mismaakte gezichten worden op het vinyl van de skatehall geplakt. "Door de weken heen zullen de foto's steeds verder slijten. Hiermee wil ik laten zien dat een gezicht net zo makkelijk kapot gaat als dat het gemaakt is. Daarnaast wil ik iets meegeven over hoe we nu anders met beeld omgaan."

Sociale druk

Kessels zegt niet tegen plastische chirurgie te zijn. Hij noemt het wel fenomeen van onze tijd. ''Er is een sociale druk om jezelf zo goed als mogelijk te laten zien op sociale media. Dat zorgt ervoor dat meer mensen besluiten om een cosmetische operatie of ingreep laten doen."

Nu zijn foto's vooral een wegwerpobject, die na een Instagrampost in de digitale prullenbak verdwijnen

Naast dat Kessels het effect van plastische chirurgie wil laten zien, wil hij met het kunstproject tonen hoe de waarde van de foto flink achteruit is gegaan. ''Vroeger had je tien familiealbums die een leven lang werden bewaard en gekoesterd. Nu zijn foto's vooral een wegwerpobject, die na een Instagrampost in de digitale prullenbak verdwijnen.''

Het kunstwerk 'destroy my face' is vanaf 8 september zeven weken lang te bewonderen en te 'slopen' in het skatepark aan de Veilingkade. Het is onderdeel van het Breda PhotoFestival.