Familie hoopt dat anonieme e-mail leidt naar vermiste Bert de Laat

De familie van de vermiste Bert de Laat uit Made hoopt dat een anonieme e-mail naar zijn verblijfplaats leidt. In de brief stonden details over de mogelijke verblijfplaats van Bert en veel persoonlijke informatie. "De brief is geschreven door iemand die last kreeg van zijn geweten", zegt schoonzoon Jeroen Ligtvoet.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

De 69-jarige Bert de Laat is inmiddels elf dagen vermist. Afgelopen vrijdag ontving de familie een anonieme mail die bestond uit twee delen. "Een deel was echt geschreven vanuit het hart", vertelt Jeroen. "Dat Bert zich nooit begrepen heeft gevoeld en al tientallen jaren uren doelloos rondrijdt in zijn auto. Ook stond erin dat Bert meer rust nodig had in zijn hoofd."

"Het lijkt alsof hij in een middeleeuws stadje is met een spitse kerktoren."

Het tweede deel bevatte wat concretere aanwijzingen over Berts verblijfplaats. Daar stond bijvoorbeeld in dat hij in een schuur zit en het lijkt alsof hij in een middeleeuws stadje is met een spitse kerktoren. "Ook staat er dat zijn moeder wel weet waar hij is", vertelt Jeroen. "Alleen is zijn moeder al dertig jaar dood."

De tips uit de mails leidden de familie naar de gemeente Moerdijk. Zaterdag ging er een team van vrijwilligers op zoek in Moerdijk, Klundert en Willemstad. "In de brief stond ook dat hij nog nooit zo ver was gekomen met de auto", zegt Jeroen. "De regio Moerdijk is wel een verre uithoek voor hem."

De link met Moerdijk werd ook gelegd door Flip Segeren, een neef en tegelijk goede vriend van Bert. Die is volgens Jeroen een fanatiek wielrenner in die regio. Zijn neef zou daar vaker met Bert over gepraat hebben. "We merken dat Bert veel inspiratie op doet uit verhalen uit zijn omgeving. Hij zoekt plekken op waar anderen hem veel over vertellen."

''Zijn familie, vrouw en zelfs eigen dochter spraken hem eigenlijk maar weinig en wisten niet wat er echt in hem omging."

Voor Berts familie was de inhoud van de brieven grotendeels een verrassing. Toen Jeroen de brieven aan Berts broers en zussen voorlas, zei veel van de informatie hun helemaal niets. Alleen neef Flip herkende Berts verhaal. "Toen ik de brief liet zien aan Flip kon hij direct bepaalde linken leggen. Hij wist waar Bert het over had. Zijn familie, vrouw en zelfs eigen dochter spraken hem eigenlijk maar weinig en wisten niet wat er echt in hem omging."

Volgens Jeroen denken zowel de familie als de politie dat de e-mail komt van iemand die dichtbij Bert staat. "Waarschijnlijk iemand met wie hij veel gedeeld heeft en de informatie niet langer voor zich kon houden."

Bij de zoektocht die zaterdagmiddag van start ging zijn zo’n veertig vrijwilligers betrokken. De vrijwilligers startten bij de Moerdijkbrug en gaan vanaf daar te voet verder op zoek. Ze zullen zich met name richten op leegstaande schuren.