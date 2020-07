Lars (7) heeft een rolstoelbus nodig, maar met alleen oud ijzer is er nog een lange weg te gaan

De ouders van Lars zijn een inzamelingsactie gestart voor een rolstoelbus (Foto; Marijke Jacobs) vergroot

Met elf cent per kilo oud ijzer heeft de familie Jacobs uit Oss een lange weg te gaan om een rolstoelbus voor zoon Lars (7) euro te kopen. Het gezin is een crowdfundactie gestart en zamelt ook oud ijzer in. ''Die bus hebben we hard nodig. We willen niet meer stil komen te staan langs de snelweg.''

Lars heeft een zware vorm van epilepsie door een genetische afwijking. Hij kan daardoor spontaan heftige aanvallen krijgen en dat levert lastige situaties op wanneer het gezin met hem in de auto zit, zo legt moeder Marijke uit. "Mijn zoon moet op zijn rug liggen als hij een aanval krijgt. Wanneer zo'n aanval onderweg in de auto gebeurt, hebben we een probleem. Ik heb hem vaak in de berm moeten parkeren en hem langs de weg plat leggen. Dat is niet leuk."

Het Osse gezin is daarom hard aan het sparen voor een busje waar hij in zijn rolstoel kan blijven zitten. En die bus is prijzig met een prijskaartje van veertigduizend euro. "We zijn een crowdfundactie gestart, maar het voelt niet goed om hulp te vragen zonder zelf de handen uit de mouwen te steken. Daarom vragen we ook of we oud ijzer en kroonkurken mogen ophalen bij cafés en stadsgenoten."

Lars op het strand (Foto: Marijke Jacobs) vergroot

Zo reden de Jacobs deze druilerige zaterdag met een aanhangwagen rond in Oss. ''De ene keer vangen we er dertig euro mee, de andere keer negentig. Zoals laatst, toen iemand ons oude radiotoren had meegegeven."

Met het ijzer rijdt de familie naar een handelaar, die elf cent per kilo betaalt. "Het meeste halen we binnen met kroonkurken. Je denkt dat het niets oplevert, maar een volle doos is zo zwaar dat je het niet van de grond kan tillen."

En het is het tillen dat voor Marijke met haar hernia dat steeds lastiger wordt. De rolstoel weegt 25 kilo en Lars inmiddels 27 kilo. De zevenjarige jongen heeft door de epilepsie een achterstand en gaat daarvoor in Tilburg naar school. Het is voor Marijke en haar vriend een zware klus om elke dag op en neer te rijden. En dan zijn de vele ritjes naar het ziekenhuis in Nijmegen nog niet meegeteld. "In de eerste jaren woonden we praktisch in het Radboud, zo vaak waren we daar."

Het gezin is zeer dankbaar voor iedereen die de actie heeft gesteund. In de eerste week werd er al meer dan tweeduizend euro opgehaald. ''Wanneer we deze bus hebben kan Lars, en zeker ook wij, met een gerust hart de weg op'', legt Marijke uit.

"In een bus kan Lars gewoon in zijn rolstoel blijven. Bij een aanval kan die rolstoel gekanteld worden waardoor hij op zijn rug kan liggen. In de auto die we nu gebruiken is dat niet het geval. Lars kan door zijn ontwikkelingsachterstand niet praten en communiceert bij een aanval door mijn hand vast te grijpen. Het gebeurt dat hij soms mijn hand dan van het stuur af trekt."