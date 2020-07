Liever een frisse zomer dan de snikhete van vorig jaar: 'Die 40 graden was niet leuk meer'

vergroot

Als je naar buiten kijkt, zou je het misschien niet zeggen, maar het is toch echt zomer. Heel anders dan vorig jaar. Toen steeg de temperatuur op zaterdag 25 juli tot net boven de 40 graden. Dat is dit jaar wel anders, want deze zaterdag komt het kwik maar met moeite boven de 20 graden uit: een ouderwetse Nederlandse zomer dus.

Rob van den Broek Geschreven door

Het koele zomerweer weerhoudt de vakantiegangers er in ieder geval niet van erop uit te trekken in Brabant.

Vakantiegangers op camping De Flaasbloem in Chaam laten zich niet tegenhouden door het sombere weer:

