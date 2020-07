Stofnest op vier wielen staat al meer dan een jaar in parkeergarage van IKEA

De Citroën staat stof te happen in de parkeergarage. vergroot

Waar is de eigenaar van de Citroën Xsara Break die al meer dan een jaar in de parkeergarage van de IKEA in Son staat? Dat is de grote vraag. De inmiddels behoorlijk stoffige auto staat geparkeerd op de begane grond en houdt zo de parkeerplek bezet. Maar het woonwarenhuis kan niet heel veel doen.

Lola Zopfi Geschreven door

“We kunnen de auto wel laten wegslepen," vertelt Sabine Kaars Sijpesteijn, woordvoerster van IKEA, “maar dat kost ook heel veel geld. We hopen daarom eigenlijk dat de eigenaar zich nog bij ons meldt.”

Ook laat Sijpesteijn weten dat ze gelukkig nog genoeg parkeerplek over hebben voor de andere bezoekers, “Maar het is wel heel vervelend. We hopen natuurlijk niet dat meer mensen dit gaan doen.”

Bezoekers van IKEA hebben zo hun mening over het stofnest op vier wielen:

Wachten op privacy instellingen...

De eigenaar van de Citroen is tot dusver nog onvindbaar. Wat wel bekend is, is dat de auto zeventien jaar oud is en inmiddels aan de zesde eigenaar toe is. De auto is sinds 28 mei 2019 het trotse bezit van de zesde eigenaar. Nog geen anderhalve maand later, op 4 juli, is de APK verlopen. Dat is overigens geen reden om de auto te laten wegslepen. Ermee rijden mag in ieder gval niet, maar dat gebeurt ook duidelijk niet.

Wet

Het gaat wettelijk om privé-terrein en een geschorste auto met verlopen APK mag er staan. Dat geldt ook voor onverzekerde auto's, mits er niet mee gereden worden. Je kunt het vergelijken met auto's die een jaar bij een boer in een schuur geplaatst worden.

De Ikea-auto staat niet geregistreerd als gestolen en is ook niet geïmporteerd uit het buitenland. Maar waar de eigenaar is, dat is nog onbekend. Natuurlijk wil IKEA en Omroep Brabant dat wel graag weten. Wie meer weet over de auto of de eigenaar, kan dat mailen naar [email protected].

Er ligt een dikke stoflaag op de Citroën. vergroot

De auto is inmiddels behoorlijk in verval geraakt.. vergroot