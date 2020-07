Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

Op de kruising van de Westerparklaan en de Zandoogjes in Breda zijn zaterdagmiddag twee auto’s tegen elkaar gebotst. Bij de botsing klapten in een van de auto’s enkele bussen witte verf open. Een man en vrouw die in de auto zaten, kregen een deel van de inhoud over zich heen.

Niemand raakte gewond, maar de schade aan beide auto’s was groot. Een bergingsbedrijf heeft beide voertuigen afgevoerd.

De oorzaak van het ongeluk is niet bekend.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision. vergroot