Huis in Gemert door brand verwoest, bewoners kunnen op tijd vluchten

Een huis aan de Pastoor Strijbosstraat is zaterdagavond door brand verwoest. Het vuur werd rond kwart voor twaalf ontdekt en brak uit op de eerste etage.

De brandweer had de brand snel onder controle, maar de schade aan het huis is zo groot dat de bewoners tijdelijk ergens anders onderdak krijgen.

Op tijd in veiligheid

"De bewoners waren thuis op het moment van de brand", laat een ooggetuige weten. "Zij konden zich op tijd in veiligheid brengen. Ze zijn wel in een ambulance onderzocht omdat vanwege de rook moeite hadden met ademhalen.